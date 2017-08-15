Вести. Кудымкар
Темы выпуска 14 августа 2017:
1. В Кудымкаре ведется ремонт дорог в гравийном исполнении.
2. Многодетная семья из Кудымкара стала победителем Всероссийского конкурса "Семья года".
3. В Юсьвинском районе прошел межрегиональный обрядовый праздник первого снопа "Зажинки".
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