Зажинки - праздник первого снопа

В селе Архангельское в Коми-Пермяцком округе прошел праздник первого снопа. Называется он Зажинки, символизирует начало сбора урожая.

Традиционные обрядовые танцы символизируют начало ежегодного праздника первого снопа Зажинки, который проводится в селе Архангельское более 20 лет. Условия нынче экстремальные. Все происходит в поле. Из-за сильных дождей поля залиты, дороги размыты, добраться не так-то просто. Но это не помеха для опытных жнецов.

Те, кто приехал соревноваться в мастерстве – убирать зерно своими руками, приучены с самого детства. Каждый готов поделиться навыками в создании самого правильного снопа.

Праздник «Зажинки» считается добрым знаком к тому, что урожай будет хорошим, а также напоминанием о тяжелом труде. Ведь еще в 60-х годах, чтобы собрать урожай, выходили всем селом и, не покладая рук, трудились в течение нескольких дней. Сейчас ручной труд в прошлом. Сельхозпроизводители презентовали новую современную технику, которая уже полностью готова к грядущему сбору зерна.

Первые числа августа - начало уборки. Обычно в это время проводят праздник, но нынче погода внесла свои коррективы – из-за дождей его перенесли на целую неделю. А уборку зерновых, видимо, начнут еще позже.

Праздник Зажинки традиционно символизирует начало уборки урожая. Однако, по словам аграриев, до этого момента очень далеко. Чтобы пшеница до конца созрела, ей нужно еще никак не меньше 10 дней теплой и сухой погоды.

А между тем первый сноп готов, все прошло удачно. Поэтому уверены, что, несмотря на все трудности этого года, урожай будет богат.