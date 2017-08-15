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В округе высадится медицинский десант

медики

Завтра мультидисциплинарная бригада  врачей, состоящая  из  узких специалистов Пермской краевой клинической больницы, кардиодиспансера, онкодиспансера, детской краевой клинической больницы вновь   выезжает  в  районы  Коми-Пермяцкого округа.  С 16  по 18  августа  врачи  будут  вести прием  в  Юсьвинском  районе. В рамках данного проекта 10-12 мая жители  района уже имели возможность побывать на приеме врачей – специалистов Пермских краевых больниц. Выездная поликлиника работает не только в районной, но и осуществляет выезды в Пожвинскую и Майкорскую больницы.                   


Опубликовано: 15.08.2017 в 16:55 в рубрике - Новости

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