В округе высадится медицинский десант
Завтра мультидисциплинарная бригада врачей, состоящая из узких специалистов Пермской краевой клинической больницы, кардиодиспансера, онкодиспансера, детской краевой клинической больницы вновь выезжает в районы Коми-Пермяцкого округа. С 16 по 18 августа врачи будут вести прием в Юсьвинском районе. В рамках данного проекта 10-12 мая жители района уже имели возможность побывать на приеме врачей – специалистов Пермских краевых больниц. Выездная поликлиника работает не только в районной, но и осуществляет выезды в Пожвинскую и Майкорскую больницы.
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