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В Юсьвинском районе устраняют последствия паводка

Юсьва

В Пермском крае продолжают устранять последствия паводков. Как сообщили в пресс-службе главы Прикамья, всего за лето 2017 года подрядчики восстановили уже 60 размытых дорог.  Сейчас рабочие устраняют последствия паводков в Юсьвинском районе. Напомним, из-за сильных ливней там были повреждены конструкции мостов на автодороге Пожва – Усть-Пожва и в д. Большая Мочга. Работы планируют закончить в течение этой недели.

«Восстановительные работы осложняются заболачиванием местности, вследствие чего длительное время не было возможности доставить габаритную строительную технику к поврежденным объектам дорожной инфраструктуры», - пояснили в администрации губернатора. По информации администрации Юсьвинского  района на данный момент проводятся работы по подготовке строительных материалов и их доставка на объекты.


Опубликовано: 15.08.2017 в 17:21 в рубрике - Новости

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