Вести. Кудымкар 16.08.2017
Темы эфира:
1. Приемка школ закончилась, а ремонтные работы продолжаются. В Белоевской школе Кудымкарского района сейчас меняют полы. К новому учебному году обещают все работы завершить.
2. Кудымкар готовится к юбилею. На центральной улице города ведется ремонт пешеходных дорожек.
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