Вести. Кудымкар 16.08.2017

Темы эфира:

1. Приемка школ закончилась, а ремонтные работы продолжаются. В Белоевской школе Кудымкарского района сейчас меняют полы. К новому учебному году обещают все работы завершить.

2. Кудымкар готовится к юбилею. На центральной улице города ведется ремонт пешеходных дорожек.