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Вести. Кудымкар 16.08.2017

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Вести Кудымкар

Темы эфира: 

1. Приемка школ закончилась, а ремонтные работы продолжаются. В Белоевской школе Кудымкарского района сейчас меняют полы. К новому учебному году обещают все работы завершить.

2. Кудымкар готовится к юбилею. На центральной улице города ведется ремонт пешеходных дорожек. 


Опубликовано: 17.08.2017 в 11:23 в рубрике - Новости

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