Древний мир в твоих руках
В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в Коми-Пермяцком краеведческом музее им. П.И. Субботина-Пермяка открылась новая выставка «Древний мир в твоих руках». Тактильные экспонаты выставки предназначены для незрячих и слабовидящих людей и представляют предметы из археологической коллекции музея, найденные на территории Коми-Пермяцкого округа.
«Древний мир в твоих руках» Этшöм нима выставка оссис Субботин-Пермяклöн Коми-Пермяцкöй краеведческöй музейын «Доступная среда» нима государственнöй программалöн рамкаэз пытшкын.
Отир понда, кöдна умöля адззöны, Коми-Пермяцкöй краеведческöй музейын выставка осьтiсö первуись. Öнi ограниченнöй возможносттеза морттэз вермасö тактильноя тöдсасьны древньöй мирлöн предметтэзкöт, тöдны хозяйство, удж да кöркöся олан йылiсь. Эм и Брайльлöн рельефнöй шрифтöн гижöм текст. Умöля адззись да слепöй отир понда выставка пондас уджавны год помöдз.
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