Никто, кроме нас...
В Кудымкаре отметили день ВДВ. Фестиваль «Купола» стал большим праздничным мероприятием, посвященным дню десантника.
В адрес десантников прозвучало много теплых и добрых слов. Поздравил их и глава администрации города. Хорошим подарком для всех присутствующих стали солдатские песни в исполнении Руслана Мелехина и других исполнителей. А традиционной солдатской кашей угощали не только виновников торжества, но и всех желающих.
Десантниккез порйöтiсö ассиныс профессиональнöй лун. Кудымкарись КДЦ-лöн площадь вылын öксисö карись быдöс десантниккез, ны понда лöсьöтiсö паськыт, гажöтчан мероприятие -«Купола» нима фестиваль.
Югыт-лöз рöма береттэза мужикпöлöс, уна том зонкаэз, кöдна вöлись неважын служитiсö, касьтылiсö ВДВ-ын служба.
Уна бур да шоныт поздравленнеэз и кöсйöммез десантниккезлö висьталiс карлöн юралiсь. Öксьöммез понда лöсьöтiсö бур козин, военнöй десант йылiсь радейтана песняэз сьылiс Руслан Мелехин. А традиционнöй солдатскöй кашаöн вердiсö не только торжестволiсь виновниккезöс, но и быдöс желающöйезöс.
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