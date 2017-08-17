Никто, кроме нас...

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день ВДВ

В Кудымкаре отметили день ВДВ. Фестиваль «Купола» стал большим праздничным мероприятием, посвященным дню десантника.

В адрес десантников прозвучало много теплых и добрых слов. Поздравил их и глава администрации города. Хорошим подарком для всех присутствующих стали солдатские песни в исполнении Руслана Мелехина и других исполнителей. А традиционной солдатской кашей угощали не только виновников торжества, но и всех желающих.

Десантниккез порйöтiсö ассиныс профессиональнöй лун. Кудымкарись КДЦ-лöн площадь вылын öксисö карись быдöс десантниккез, ны понда лöсьöтiсö паськыт, гажöтчан мероприятие -«Купола» нима фестиваль.

Югыт-лöз рöма береттэза мужикпöлöс, уна том зонкаэз, кöдна вöлись неважын служитiсö, касьтылiсö ВДВ-ын служба.

Уна бур да шоныт поздравленнеэз и кöсйöммез десантниккезлö висьталiс карлöн юралiсь. Öксьöммез понда лöсьöтiсö бур козин, военнöй десант йылiсь радейтана песняэз сьылiс Руслан Мелехин. А традиционнöй солдатскöй кашаöн вердiсö не только торжестволiсь виновниккезöс, но и быдöс желающöйезöс. 


Опубликовано: 17.08.2017 в 12:21 в рубрике - Новости

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