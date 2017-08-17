К учебному году готовы. В Кудымкаре состоялась приемка образовательных учреждений. В этом году на ремонт школ и детских садов было выделено более 10,5 миллионов рублей.

Кудымкарись образовательнöй учрежденнеэз лöсьöтöны виль велöтчан год кежö. Öнi школаэзын да челядь саддэзын мунö приемка.

Первöй школа – объект, кытчö талун медодз локтiс комиссия. Образованнелöн управленнеись, госпожнадзорись, роспотребнадзорись и полицияись сотрудниккез проверяйтöны карись быдöс образовательнöй и дошкольнöй учрежденнеэз, видзöтöны, кыдз бура нiя готовöсь сентябрьлöн первöй лун кежö.

Комиссияись быд специалист видзöтiс школа аслас направленнелöн критерийез сьöртi. Пожарнöйез видзöтiсö пожарнöй система, локтö я сигнал пультöдз, полицияись сотрудниккез проверитiсö методическöй материал, эм я сiя классэзын, роспотребнадзорын уджалiссез видзöтiсö столовöй.

Велöтчан учрежденнеын керöм уджжез сьöртi туйис петкöтны тöдчана плюссэз. Проверка коста надзорнöй органнэз нарушеннеэз эз адззö. Виль велöтчан во кежö школа примитiсö. Кудымкарись образовательнöй учрежденнеэзлöн косметическöй да быдкодь ремонтнöй уджжез вылö администрация таво видзис дас да джын миллион рубся унажык.