Жители Кувы отметили день рождения села

Жители Кувы отметили 283 день рождения своего села. Традиция отмечать знаменательный день передается из поколения в поколение. Вот и нынешний праздник получился душевным и веселым. Гости, творческие коллективы и мастеровые люди украсили этот день. Гостеприимные хозяева встретили их хлебом-солью.

В программе народных гуляний работали различные мастерские и ярмарки. Обереги, игрушки и изделия декоративно-прикладного искусства можно было не только приобрести, но и сделать своими руками. Народные умельцы и мастерицы делились своими секретами на таких мастер-классах, как «Обереги из трав», «Узелки», «Картина из шерсти» и других.

В селе Кува Белоевского сельского поселения Кудымкарского района проживает одна тысяча пятьсот десять человек. Население не очень большое, но Строгановские заводы, известный на всю округу Кувинский пруд, этнопарк «Гажа яг» пользуются большой популярностью, как среди местного населения, так и туристов.

Кува посад порйöтiс ассис нимлун. Куваын олiссез ас селолiсь нимлун порйöтiсö кыксё кыкьямысдас куимöтiсь. Карись гöссез, фольклорнöй коллективвез и ансамбллез локтiсö тыр. Гостеприимнöй кувинса лöсьöтiсö гажöтчиссез понда бур сёян. Кöра черивася стряпайтiсö эшö берсясö. Кужись киа нывкаэз торйöтчисö чайтурунлöн да быдмассэзлöн полезнöй свойствоэзöн. Посадлöн нимлун вылын мастеритiсö и обереггез.

Народнöй гуляннёэз вылын оссис быдса мастерскöй ярмарка. Обереггез, чачаэз да быдкодь декоративнöй изделиеэз позис небны и велöтчыны мастеритны аслыт. Уджалiсö мастер-классэз: «Обереги из трав», «Узелки», «Картина из шерсти». Быд кужись киа морт велöтiс и торйöтчис аслас секреттэзöн.

Гажöтчöм лöсьöтiсö и учöт челядь понда. Уджалiсö игровöй и быдкодь развлекательнöй площадкаэз. Челядь нельки пешлiсö асьнысö виртуальнöй мирын. Ассяма путешествие козьналiс медбур эмоцияэз.

Кудымкарскöй районын Белоевскöй сельскöй поселеннеись Кува посадын олöны тысяча витсё дас морт, населеннё не öддьöн ыджыт, но татiсь знаменитöй Строгановскöй заводдэз, некытшöм мöдiк вылö невачкисяна бытшöм Кувинскöй пруд, этнопарк «Гажа яг» кыскö ас дынас туристтэзöс и быдоннысö, кин олö матын. Куимöт столетие, кöдö пондасö порйöтны татöн, кöсйö уна вежсьöммез да вильсö. Туристическöй территория басöксямö да бурсямö годiсь год.