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Жители Кудымкара поддержат Всероссийскую акцию

дети войны

«Поколению детей войны – государственную поддержку и защиту!» - с  таким  призывом сегодня выйдет  старшее  поколение   на  Всероссийскую  акцию. Граждане  страны   добиваются принятия закона о социальной защите тех, чьи детство и юность опалила страшная война. Сегодня в России проживает около 12 млн граждан, чьи детство и юность пришлись на годы Великой Отечественной войны. Будучи мальчишками и девчонками, они стояли у станков, работали на   полях  и  лесозаготовках. Война отняла у них не только беззаботные годы детства, но и родителей. В  тяжелые  годы они спасали страну, а теперь, на склоне лет, вынуждены существовать лишь на мизерную пенсию. Необходимы  срочные меры поддержки детей войны, а также принятие федерального закона, защищающего эту категорию граждан.  Сегодня  в 12.45 поддержать  Всероссийскую  акцию  выйдет  старшее поколение   и  города  Кудымкара.


Опубликовано: 18.08.2017 в 12:12 в рубрике - Новости

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