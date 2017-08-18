Жители Кудымкара поддержат Всероссийскую акцию
«Поколению детей войны – государственную поддержку и защиту!» - с таким призывом сегодня выйдет старшее поколение на Всероссийскую акцию. Граждане страны добиваются принятия закона о социальной защите тех, чьи детство и юность опалила страшная война. Сегодня в России проживает около 12 млн граждан, чьи детство и юность пришлись на годы Великой Отечественной войны. Будучи мальчишками и девчонками, они стояли у станков, работали на полях и лесозаготовках. Война отняла у них не только беззаботные годы детства, но и родителей. В тяжелые годы они спасали страну, а теперь, на склоне лет, вынуждены существовать лишь на мизерную пенсию. Необходимы срочные меры поддержки детей войны, а также принятие федерального закона, защищающего эту категорию граждан. Сегодня в 12.45 поддержать Всероссийскую акцию выйдет старшее поколение и города Кудымкара.
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