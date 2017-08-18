Вести Кудымкар. Выпуск 18.08.2017

Темы эфира от 18.08.17:

1. в Кудымкарском районе прошел фестиваль учашихся "Сервинские зори"

2. Яблочный Спас. Какой урожай яблок поспел в садах жителей Кудымкара.

3. В Гайнах участились случаи нападения змей на домашних животных.