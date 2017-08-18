Вести Кудымкар. Выпуск 18.08.2017
Темы эфира от 18.08.17:
1. в Кудымкарском районе прошел фестиваль учашихся "Сервинские зори"
2. Яблочный Спас. Какой урожай яблок поспел в садах жителей Кудымкара.
3. В Гайнах участились случаи нападения змей на домашних животных.
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