На главную - Новости

← Жители Кудымкара поддержат Всероссийскую акцию

Вести Кудымкар. Выпуск 18.08.2017

Смотреть

Кудымкар

Темы эфира от 18.08.17:

1. в Кудымкарском районе прошел фестиваль учашихся "Сервинские зори"

2. Яблочный Спас.  Какой урожай яблок поспел в садах жителей Кудымкара.
3. В Гайнах участились случаи нападения змей на домашних животных. 


Опубликовано: 18.08.2017 в 18:00 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Жители Кудымкара поддержат Всероссийскую акцию

Жители Кувы отметили день рождения села

В Кудымкарском районе состоялся фестиваль «Бур сур»

К учебному году готовы

Никто, кроме нас...

Древний мир в твоих руках

Вести. Кудымкар 16.08.2017

Вести. Кудымкар 15 августа 2017 г.

В Юсьвинском районе устраняют последствия паводка

В округе высадится медицинский десант


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Жители Кудымкара поддержат Всероссийскую акцию

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru