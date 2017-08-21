Хочешь жить, умей вертеться. За деревней Зюльганово, что недалеко от Кудымкара, развивает свое хозяйство семья Марины Каландия. Зарегистрировать крестьянско-фермерское хозяйство им удалось благодаря гранту, выигранному в рамках краевой программы. Первым капиталом начинающих фермеров, вложенным в дело, стали собственные средства, а технику приобрели на деньги, полученные от государства.

Рабочий день фермеров начинается в шесть-семь часов утра, а заканчивается поздно вечером, и такой режим им не в тягость, ведь они заняты любимым делом. Всего в Кудымкарском районе шестьдесят шесть крестьянско-фермерских хозяйств, тридцать три из них получили от государства финансовую помощь.

Синнэз полöны, а киэз керöны. Зюльганово деревня сайын ассиныс хозяйство зорöтö Марина Каландиялöн семья. Регистрируйтчыны, кыдз крестьянско-фермерскöй хозяйство, нылö отсалiс краевöй программа пырйöт босьтöм грант. Первöй капитал начинающöй фермеррез пуктiсö ассиныс, а удж понда техника босьтiсö государствоöн сетöм деньга вылö.

Быдтыны первöй горткайезöс фермеррез пондöтчисö дас год бöрлань. Öнi нiя бура тöдöны кайез йылiсь быдöс. Сёрöнжык фермеррезлон хозяйство паськамис. Неылын фермасянь вердсьö мöдiк пода, сiйö нiя быдтöны яй да уна мöдiк полезнöй продукттэз керöм могись.

Уджалан лун фермеррезлöн пондöтчö квать-сизим чассянь, но эттшöм режим сьöкыт ноша моз пельпон вылö оз вод. Отир керöны сiйö, мый радейтöны. Быдöссö крестьянско-фермерскöй хозяйствоэз Кудымкарскöй районын кватьдас кватя, куимдас куимлö государство сетiс финансовöй отсöт. Öнi программа пырйöт поддержка лоас только виль годын.