Дети спасены

Спасение утопающих – дело рук неравнодушных свидетелей. Героический поступок совершили 6 жителей деревни Порьскокова в Коми-Пермяцком округе. Они спасли двух тонувших девочек. Сотрудник полиции Роман Бразгин вместе с племянником на местном пруду оказались случайно. Увидев в воде какую-то суету, он, не раздумывая, бросился в воду. Как выяснилось позже, две девочки 12 и 13 лет купались. Правда, одна из них не умела плавать и пользовалась пустой пластиковой бутылкой, чтобы удержаться на воде. В какой-то момент бутылка выскользнула из рук, девочка попыталась ухватиться за подругу и потянула ее ко дну. Роман вытащил девочек из воды, на помощь подоспели и другие неравнодушные граждане. Девочке сделали искусственное дыхание и вызвали «Скорую». Всех участвовавших в спасении детей жителей Порьскокова наградили благодарственными письмами главы Коми-Пермяцкого округа.