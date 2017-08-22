Там чудеса, там леший бродит

Праздник под названием «Вершина Пармы» прошел в Коми-Пермяцком округе. Главное его событие – презентация нового туристического маршрута, на котором можно познакомиться с персонажами коми-пермяцкого эпоса. Первопроходцами стали велосипедисты, устроившие пробег до деревни Пармайлово, где и проходило мероприятие.

Более 40 школьников села Кочево готовы к двухдневному велопробегу. Всего необходимо преодолеть на двух колесах 70 километров. Двигаются плотной колонной. По дороге участникам велопробега предстоит побывать у местных достопримечательностей: часовня в деревне Демино, святой источник Таркомыс, деревня Петухово, где родилась ученый-этнограф Любовь Степановна Грибова.

Этот Путь и значимые для района места в будущем станут частью туристического маршрута, который презентовали на празднике коми-пермяцкой культуры «Вершина Пармы».

Место проведения праздника выбрано не случайно. Это парк деревянных фигур в деревне Пармайлово. На фигурах изображены герои коми-пермяцких сказок и легенд. Одна из самых значимых и запоминающихся - это леший, рост которого достигает почти 6 метров.

Деревня Пармайлово станет конечной точкой маршрута. Парк деревянных скульптур знает в округе каждый. Здесь более 50 деревянных фигур с изображением чудищ коми-пермяцкого эпоса. По словам мастера Егора Утробина, его уже посещали гости из разных точек земного шара, даже из Америки и Перу.

На празднике гости фестиваля увидели выступления местных творческих коллективов. А все желающие научились мастерить куклы, а также собственными руками делать из гипса обереги.