Вести Кудымкар. 22.08.2017
Выпуск от 22 августа 2017 года.
Темы выпуска:
- Флешмоб, посвященный Дню государственного флага России.
- Ремонт в Белоевской школе;
-Тонкости охоты в Коми-Пермяцком округе.
-Луковый урожай
|
Выпуск от 22 августа 2017 года.
Темы выпуска:
- Флешмоб, посвященный Дню государственного флага России.
- Ремонт в Белоевской школе;
-Тонкости охоты в Коми-Пермяцком округе.
-Луковый урожай
|
Вести Кудымкар. Выпуск 18.08.2017
Жители Кудымкара поддержат Всероссийскую акцию
Жители Кувы отметили день рождения села
В Кудымкарском районе состоялся фестиваль «Бур сур»
Вести. Кудымкар 15 августа 2017 г.
В Юсьвинском районе устраняют последствия паводка
В округе высадится медицинский десант
Зажинки - праздник первого снопа
Многодетная семья из Кудымкара стала «Семьей года»
Жители Кудымкара просят назначить публичные слушания
Земля для многодетных: сделали все правильно
В Кудымкаре реконструируют парк
Плотницкие забавы Кудымкарского района
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Вести Кудымкар. Выпуск 18.08.2017
Жители Кудымкара поддержат Всероссийскую акцию
Жители Кувы отметили день рождения села
В Кудымкарском районе состоялся фестиваль «Бур сур»
К учебному году готовы
Никто, кроме нас...
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