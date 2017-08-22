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Вести Кудымкар. 22.08.2017

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Вести Кудымкар

Выпуск от 22 августа 2017 года.

Темы выпуска:

- Флешмоб, посвященный Дню государственного флага России.

- Ремонт в Белоевской школе;

-Тонкости охоты в Коми-Пермяцком округе.

-Луковый урожай


Опубликовано: 22.08.2017 в 18:34 в рубрике - Новости

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