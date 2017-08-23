Во всех больницах края увеличено подушевое финансирование
Строительство нового здания хирургического корпуса в Кудымкаре и возведение школ в Кочево и Косе – это лишь некоторые вопросы, которые обсудили во время рабочего визита в Коми-Пермяцкий округ временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова.
Благодаря краевой программе «Земский доктор» в Кочёвской больнице удалось практически полностью решить проблему с нехваткой врачей. С 2012 года приехало 15 молодых специалистов.
Развитие здравоохранения – первостепенная задача перед краевыми властями, поставленная главой региона Максимом Решетниковым. Работы еще предстоит много. К примеру, в Кудымкаре старое здание хирургического корпуса. Сейчас решается вопрос о строительстве нового.
С 1 июля увеличено подушевое финансирование во всех больницах края. Теперь за лечение одного человека медицинским учреждениям будет выделено больше средств. Эти деньги пойдут на зарплаты врачам, на ремонт зданий и покупку недостающего оборудования.
В Кочево в школе недавно отремонтировали спортзал. Всего в этом здании учатся 800 школьников – не только села, но и района. Обучение ведется в две смены. Чтобы все ученики Кочёвского района смогли учиться в первую смену, в самое ближайшее время помимо основного корпуса начнется строительство еще одного здания на 400 человек. Новое здание примет школьников из соседних сел, а также часть из старой школы. Строить начнут в следующем году.
Также из бюджета Пермского края предусмотрено 186 миллионов рублей на строительство школы в Косинском районе, что также позволит обучать школьников в одну смену.
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