Вечная стройка: к 1 сентября школа в Сёйве вновь не готова

Проблемы в марафоне подготовки школ к 1 сентября обнаружились в Коми-Пермяцком округе. В поселке Сёйва сложилась парадоксальная ситуация, когда старое школьное здание полностью вышло из строя, а с новым не все просто. Почему?

То, что дети будут учиться в новой школе, районные власти обещают на протяжении последних 5 лет. Этот год не исключение. Но то, что родители увидели внутри нового здания, повергло в ужас.

Ирина Брагина, родитель ученика Сёйвинской СООШ: "Трещины есть по стенам со стороны спортзала. Видно, под школой стоит вода. По стенам разводы идут. В начальном крыле трещины по двум сторонам на стенах, они их замазывают – они все равно появляются".

Все это можно видеть на фотографиях, сделанных родителями. Стены, потолки и окна покрыты черной плесенью. В кабинетах полная разруха. Школьную мебель и учебный инвентарь, напротив – не видно.

По словам местных жителей, здание школы уже давно напоминает обычный долгострой. Буквально пару дней назад приступили к работам, на данный момент собирают мусор. А уборщики и не уборщики совсем. Это чиновники администрации Гайнского района. Возглавляет бригаду сам районный глава Владимир Исаев. С его слов, люди торопятся закончить строительство до 31 августа. Информацию о том, что внутри ничего не готово, опровергает, но и дверей не открывает - сетует, почему приехали без разрешения.

То, что строительство здесь – процесс, кажется, вечный – подтверждает и директор школы. Ему, кстати, для того, чтобы начать учебу, мало завершения строительства – нужно и формальности соблюсти. Лицензия требуется. Новая школа находится в состоянии стройки. То есть документов, чтобы войти в эту школу, нет.

Вот и получается, что за день нужно успеть сделать то, что не успели за годы. 31 августа в школу прибудет приемная комиссия, которая и даст ответы на все вопросы.

В Краевом Минобре подтвердили, к 1 сентября школа в Сёйве готова не будет. Новая дата зависит от заключения комиссии, которая побывает в Сёйве 31 августа. Министр образования края Раиса Кассина заявила, что устранение «недоделок» займет не больше месяца.