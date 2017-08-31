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Вести. Кудымкар 31.08.2017

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1 сентября

Выпуск 31.08.17. Главные темы:

Ко Дню знаний готовы.

Подарок для первоклашек.

Открытие театрального сезона не за горами.  

 

 

 


Опубликовано: 31.08.2017 в 16:56 в рубрике - Новости

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← Вечная стройка: к 1 сентября школа в Сёйве вновь не готова

Новую школу отказались принимать категорически →

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