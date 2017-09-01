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← Вечная стройка: к 1 сентября школа в Сёйве вновь не готова

Новую школу отказались принимать категорически

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школа Сёйва

Накануне 1 сентября категорический отказ принять школу прозвучал в поселке Сёйва в Гайнском районе. Ранее в течение 5 последних лет новую школу здесь обещали сдать и начать учебный процесс. В здании побывала приемная комиссия. Результат – новую школу отказались принимать категорически.

Всего более 70 школьников, видимо, будут встречать на улице. Роспотребнадзор отказался принимать старое здание школы, ведь деревянный барак 60-х годов постройки не отвечает требованиям. В итоге до открытия нового здания чиновники в течение недели предложили детей обучать на улице, а если и через неделю сдать здание не получится – возить детей в другое село за 80 километров.

 

 


Опубликовано: 01.09.2017 в 09:20 в рубрике - Новости

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