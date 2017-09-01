Новую школу отказались принимать категорически
Накануне 1 сентября категорический отказ принять школу прозвучал в поселке Сёйва в Гайнском районе. Ранее в течение 5 последних лет новую школу здесь обещали сдать и начать учебный процесс. В здании побывала приемная комиссия. Результат – новую школу отказались принимать категорически.
Всего более 70 школьников, видимо, будут встречать на улице. Роспотребнадзор отказался принимать старое здание школы, ведь деревянный барак 60-х годов постройки не отвечает требованиям. В итоге до открытия нового здания чиновники в течение недели предложили детей обучать на улице, а если и через неделю сдать здание не получится – возить детей в другое село за 80 километров.
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