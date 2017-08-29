Вести. Кудымкар 29.08.2017
Темы выпуска:
-Хроника преступлений.
-К отопительному сезону готовы.
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Темы выпуска:
-Хроника преступлений.
-К отопительному сезону готовы.
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В Кудымкаре построят новую школу
Новую школу отказались принимать категорически
Вечная стройка: к 1 сентября школа в Сёйве вновь не готова
Гаишник получил взятку асфальтовой крошкой
Во всех больницах края увеличено подушевое финансирование
Вести Кудымкар. Выпуск 18.08.2017
Жители Кудымкара поддержат Всероссийскую акцию
Жители Кувы отметили день рождения села
В Кудымкарском районе состоялся фестиваль «Бур сур»
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Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Вести. Кудымкар 28.08.2017
Вести. Кудымкар 25.08.2017
Гаишник получил взятку асфальтовой крошкой
Во всех больницах края увеличено подушевое финансирование
Вести Кудымкар. 22.08.2017
Там чудеса, там леший бродит
Дети спасены
Лучший двор
Хочешь жить, умей вертеться
Вести Кудымкар. Выпуск 18.08.2017
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