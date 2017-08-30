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Вести. Кудымкар 30.08.2017

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Вести Кудымкар

Выпуск 30.08.17. Главные темы:

-После реставрации в Кудымкаре открыли парк Победы.

-Подведены итоги конкурса "Плотницкие забавы"


Опубликовано: 30.08.2017 в 17:50 в рубрике - Новости

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Вечная стройка: к 1 сентября школа в Сёйве вновь не готова →

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