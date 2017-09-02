Ай да рыжик!
В старинном селе Верх-Юсьва Кудымкарского района каждый год проходит традиционный осенний краевой народный праздник коми-пермяков «Ай да рыжик!». Рыжики стали символом праздника неслучайно. Этих солнечных грибов в окрестных лесах всегда водилось очень много. «Мы по рыжики ходим, словно траву косить»,- утверждают местные жители. На коми-пермяцкий праздник «Ай да рыжик!» собираются представители творческих коллективов со всего Пермского края. В рамках празднования проходит литературный конкурс «Ода рыжику», народные игры и пляски, посвященные встрече осени, конкурс на самого результативного грибника, конкурсы на самые вкусные разносолы, а также ярмарка-продажа грибов как в свежем, так и в консервированном виде. Но не только грибам посвящен коми-пермяцкий праздник. Это еще и праздник рыжих. Рыжие- солнечные, добродушные люди, а среди коми-пермяков рыжих очень много. Если в первый год в чествовании рыжика принимали участие исключительно жители села Верх-Юсьва, теперь этот праздник стал краевым. Отведать вкусных рыжиков прибывают гости из самых отдаленных уголков региона. Праздник состоится сегодня.
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