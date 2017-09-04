Вести. Кудымкар 01.09.2017
Выпуск 1 сентября 2017 г. Темы выпуска:
-День знаний в школах Кудымкара
-В гимназии №3 большое прибавление - сразу пять первых классов
-Первый урок - "Моя Россия".
-Коми-Пермяцкий театр открывает новый сезон.
|
Выпуск 1 сентября 2017 г. Темы выпуска:
-День знаний в школах Кудымкара
-В гимназии №3 большое прибавление - сразу пять первых классов
-Первый урок - "Моя Россия".
-Коми-Пермяцкий театр открывает новый сезон.
|
В Кудымкаре построят новую школу
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