На главную - Новости

← Вести. Кудымкар 01.09.2017

Вести. Кудымкар 4.09.2017

Смотреть

Кудымкар

Выпуск 4 сентября 2017г. Главные темы:

-Первоклассники Прикамья получили в прдарок книгу Льва Кузьмина "Золотые острова".

-В Кудымкаре открыли бассейн.

-В Верх-Юсьве прошел краевой праздник "Ай да рыжик".


Опубликовано: 05.09.2017 в 08:56 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Вести. Кудымкар 01.09.2017

В Кудымкаре построят новую школу

Ай да рыжик!

Новую школу отказались принимать категорически

Вести. Кудымкар 31.08.2017

Вечная стройка: к 1 сентября школа в Сёйве вновь не готова

Вести. Кудымкар 30.08.2017

Вести. Кудымкар 29.08.2017

Вести. Кудымкар 28.08.2017

Вести. Кудымкар 25.08.2017


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Вести. Кудымкар 01.09.2017

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru