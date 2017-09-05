Вести. Кудымкар 4.09.2017
Выпуск 4 сентября 2017г. Главные темы:
-Первоклассники Прикамья получили в прдарок книгу Льва Кузьмина "Золотые острова".
-В Кудымкаре открыли бассейн.
-В Верх-Юсьве прошел краевой праздник "Ай да рыжик".
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Выпуск 4 сентября 2017г. Главные темы:
-Первоклассники Прикамья получили в прдарок книгу Льва Кузьмина "Золотые острова".
-В Кудымкаре открыли бассейн.
-В Верх-Юсьве прошел краевой праздник "Ай да рыжик".
|
В Кудымкаре построят новую школу
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