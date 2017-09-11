В Кудымкаре во время выборов пропал свет

Накануне в Кудымкаре из-за дождя и сильного ветра произошла авария на электросетях. Несколько избирательных участков оказались обесточены примерно на 40 минут. Все неполадки быстро устранили, и все пошло по плану.

В деревне Мижуево зарегистрировано всего 290 избирателей. Организация не хуже, чем в городе. Комиссия приступила к работе в положенные 8.00 часов. Люди стали приходить на выборы с самого утра. Правда, не обошлось и без трудностей. Из-за ветра и дождя произошла авария на линии электропередач. В итоге в Кудымкарском районе 5 избирательных участков остались без электричества. Примерно 40 минут с начала голосования работали без света. Но на ход голосования это никоим образом не повлияло.

На территории Кудымкарского района работает 40 избирательных участков, на территории Кудымкара – 18. Всего в Коми-Пермяцком округе 165 – на территории Юсьвенского, Юрлинского, Кочевского, Гайнского, Косинского районов.

Несмотря на дождь и ветер, в Кудымкаре явка избирателей на 10.00 часов утра составила 4%. Это хорошее начало, говорят в избирательной комиссии. В Кудымкарском районе этот показатель еще выше.

Алексей Плотников, председатель территориальной избирательной комиссии Кудымкарского муниципального района: "По состоянию на 10.00 часов зафиксировано 17060 избирателей, проголосовало 889, что составило 5,19% от числа внесенных в списки избирателей".