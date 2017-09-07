Вести Кудымкар. Выпуск 7.09.2017
Выпуск 7 сентября 2017г.
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Выпуск 7 сентября 2017г.
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Вести Кудымкар. Выпуск 7.09.2017
Фестиваль «Ай да рыжик!» прошел при дефиците грибов
В Кудымкаре построят новую школу
Новую школу отказались принимать категорически
Вечная стройка: к 1 сентября школа в Сёйве вновь не готова
Гаишник получил взятку асфальтовой крошкой
Во всех больницах края увеличено подушевое финансирование
Вести Кудымкар. Выпуск 18.08.2017
Жители Кудымкара поддержат Всероссийскую акцию
Жители Кувы отметили день рождения села
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Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Вести. Кудымкар 05.09.17
Фестиваль «Ай да рыжик!» прошел при дефиците грибов
Вести. Кудымкар 4.09.2017
Вести. Кудымкар 01.09.2017
В Кудымкаре построят новую школу
Ай да рыжик!
Новую школу отказались принимать категорически
Вести. Кудымкар 31.08.2017
Вечная стройка: к 1 сентября школа в Сёйве вновь не готова
Вести. Кудымкар 30.08.2017
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