Вести. Кудымкар 05.09.17
Главные темы выпуска:
- Реконструкция Парка Победы в Кудымкаре завершена
- планы по благоустройству КДЦ в Кудымкаре
-13 сентября - день бесплатного посещения музея им. Субботина-Пермяка.
- Конкурс газетных публикаций и художественных произведений
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