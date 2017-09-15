Живи, книга Пармы!
Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им. Лихачева реализует проект «Этнокультурная акция «Живи, книга Пармы!». В программе запланированы выезды в территории Пермского края: 21 сентября в столицу Прикамья, 28-го - в п.Ильинский , 5 октября – в с.Карагай. На каждой территории состоятся встречи с коми-пермяцкими писателями. На книжной выставке «Парма литературная» будут представлены издания разных лет. Посетители могут увидеть раритетные издания 30-х годов прошлого века, когда только начала зарождаться национальная литература. В большинстве на выставке представлены современные книги, изданные в последние годы. Кроме того, для участников акции будут проведены мастер-классы по коми-пермяцкой верховой набойке по ткани и изготовлении куклы на щепе. Также состоятся выступления фольклорного коллектива и артистов Коми-Пермяцкого национального драматического театра им. М. Горького.
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