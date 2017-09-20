К учебному году не готовы
Учебный процесс идет не во всех школах Пермского края. Так, в поселке Харино пока идет затянувшийся ремонт, 85 школьников начали обучение в местном детском саду. Как объяснили родителям, районные власти затеяли ремонт в здании школы почти к началу учебного года. В итоге чинят до сих пор. А школьники и дошкольники умещаются в детском саду, мешая друг другу. К примеру, тихий час совпадает с переменами - старшие дети мешают спать младшим. Правда, обещают открыть школу уже на этой неделе.
А в поселке Сейва Роспотребнадзор не принял к учебному году сразу два здания школ. Ведь одно из них аварийное, а другое недостроенное. Во время проверки нового здания обнаружилась плесень на потолках и в окнах, обогреватели не установлены, канализация не доделана. В итоге дети продолжили учебу в старом аварийном здании. Новый срок окончания строительства – 20 сентября.
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