Детское отделение Юрлинской больницы переехало

В Коми-Пермяцком округе в Юрле, похоже, ликвидирован один из самых старых больничных долгостроев. Детей уже принимают в новом здании. Дело за второй очередью объекта.

Для больных полностью оборудованные палаты. 9 коек круглосуточного стационара и 4 дневного. Процедурный, физиотерапевтический, прививочный кабинеты с самым современным оборудованием. Большую часть процедур теперь могут проводить на месте.

Татьяна Епишина, врач-педиатр Юрлинской ЦРБ: "У нас есть и кислородотерапия, ингаляторная терапия. В каждой палате санитарная комната, мамы могут себя в порядок привести, для ребенка условия".

В одном из зданий и стационар, и детская поликлиника, которая рассчитана на 30 посещений в смену. Все три педиатрических участка полностью укомплектованы врачами. Первых пациентов здесь приняли три недели назад. На очереди лечебный корпус для взрослого населения. Во второй очереди планируется переезд всех остальных структурных подразделений Юрлинской ЦРБ- хирургическое отделение, гинекологическое, терапевтическое и скорая помощь.

По поручению губернатора Максима Решетникова работа по строительству нового лечебного корпуса ускорена. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации. Сдача намечена на 2019 года.

В ближайшие три года в крае должно появиться 18 новых медучреждений. А в Юрле с вводом второй очереди в новое здание переедут поликлиника для взрослого населения и стационар.

Также уже в скором времени в Юрлинской больнице начнет работу кабинет телемедицинской связи. С помощью видеоконференции онлайн пациенты и врачи смогут получать консультации краевых специалистов.