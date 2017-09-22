Вести. Кудымкар 21.09.2017
Выпуск 21 сентября 2017 г.
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Выпуск 21 сентября 2017 г.
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Детский сад под угрозой туберкулеза
Детское отделение Юрлинской больницы переехало
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