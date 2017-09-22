Детский сад под угрозой туберкулеза

Угроза туберкулеза возникла в детском саду Кудымкара. Заболевание обнаружено у одной из сотрудниц. В ЧП уже разбираются и врачи, и прокуратура. Причем предварительные данные разные. Как заявляют в диспансере, это закрытая незаразная форма. В прокуратуре говорят об открытой.

Новость о том, что сотрудник детского сада в Кудымкаре болеет туберкулезом, повергла в шок родителей. По данному факту проверку начала Кудымкарская прокуратура. Пока никаких выводов нет. Известно, что младший воспитатель от работы отстранена.

Роман Владимиров, Кудымкарский городской прокурор, рассказал: "В детском саду №28 выявлен факт заболевания открытой формой туберкулеза у воспитателя. По данному факту городской прокуратурой проводится проверка"

Вся группа детей, с которыми работал воспитатель, сейчас на диспансерном учете, проходят профилактическое лечение. Заболевших среди них нет.

Все сотрудники детского сада ежегодно должны проходить флюорографическое обследование легких. Только после этого их допускают к работе.

В туберкулезном диспансере уже провели свое расследование и сделали выводы. Выяснили, что все необходимые справки у няни есть. Благо, что обнаружили болезнь на начальной стадии при очередном обязательном обследовании.

Татьяна Изганина, заведующая Коми-Пермяцким филиалом ГБУЗ ПК КФМЦ: "Нарушений ни со стороны администрации садика, ни со стороны самой заболевшей не было. С диагнозом инфильтративный туберкулез. Это закрытая форма туберкулеза".

Скорее всего няня заболела в промежутке между обследованиями, так как форма туберкулеза закрытая. Такие больные малоопасны для окружающих. В детском саду, между тем, провели полную дезинфекцию всего здания, сотрудники детского сада прошли дополнительный медосмотр.

Риску заражения туберкулезом подвержен каждый, справедливо утверждают врачи. Родители уверены, что если человек может заболеть сразу после обследования, то и обследоваться нужно чаще. По крайней мере, тем, кто работает с детьми.