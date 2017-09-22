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В домах Кудымкара становится тепло

батарея

К теплу в Кудымкаре подключили все больницы, школы и детские сады. Первоначально Теплосети планировали подключить соцобъекты и жилые дома к теплу к 29 сентября. Но сделали это раньше. По словам директора предприятия Валентина Лесникова, работы по подаче тепла не прекращались и в выходные.  В итоге, на сегодня наружные сети предприятие открыло на все 100%. Помимо социальных учреждений к теплу  подключен и жилой фонд. Однако, отмечает директор Теплосетей, есть ли в доме тепло, зависит от управляющих компаний. Задача предприятия довести тепло до дома. Внутренние сети - прерогатива «управдомов».

 


Опубликовано: 22.09.2017 в 12:55 в рубрике - Новости

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