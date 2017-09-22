В домах Кудымкара становится тепло

К теплу в Кудымкаре подключили все больницы, школы и детские сады. Первоначально Теплосети планировали подключить соцобъекты и жилые дома к теплу к 29 сентября. Но сделали это раньше. По словам директора предприятия Валентина Лесникова, работы по подаче тепла не прекращались и в выходные. В итоге, на сегодня наружные сети предприятие открыло на все 100%. Помимо социальных учреждений к теплу подключен и жилой фонд. Однако, отмечает директор Теплосетей, есть ли в доме тепло, зависит от управляющих компаний. Задача предприятия довести тепло до дома. Внутренние сети - прерогатива «управдомов».