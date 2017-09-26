На главную - Новости

← В объезд - по Пожве

Поселок Тукачево отрезан от цивилизации

Смотреть

грязь

Поселок Тукачево в Юсьвинском районе оказался полностью отрезанным от цивилизации. Дело в том, что из-за разбитой дороги люди не могут выбраться из населенного пункта. Даже в сухую погоду проехать по дороге нельзя. Те, у кого есть внедорожники, проложили путь через поле, но и его в дожди развозит. Местами колеи достигают метровой глубины. Местное интернет-издание «Парма-Новости» сообщает, что постановление о выделении денег на ремонт дороги краевые власти подписали лишь в конце августа. Но погода не дала начать восстановительные работы. Ситуация с трассой здесь не меняется из года в год. Главный вопрос – когда сделают нормальную проезжую часть – остается открытым.

«Парма-Новости» от 22.09.2017: «По словам главы Юсьвинского района Михаила Евсина, дорога до Тукачево окончательно испортилась после июльского паводка. Всего по данным районной администрации было повреждено 23 объекта. Чиновники подсчитали, что на их восстановление требуется порядка 22 млн рублей. Большую часть средств район запросил у края. Однако добро на выделение денег, по словам Михаила Евсина, дали только 29 августа. Причем дорога до Тукачево будет отремонтирована частично - лишь самый проблемный участок в 3,5 км».


Опубликовано: 26.09.2017 в 12:19 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

В объезд - по Пожве

В домах Кудымкара становится тепло

Детский сад под угрозой туберкулеза

Вести. Кудымкар 21.09.2017

Детское отделение Юрлинской больницы переехало

К учебному году не готовы

Вести. Кудымкар 18.09.2017

Вести. Кудымкар 15.09.2017

Живи, книга Пармы!

Тюльпаны для ветеранов


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В объезд - по Пожве

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru