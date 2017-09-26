Поселок Тукачево отрезан от цивилизации

Поселок Тукачево в Юсьвинском районе оказался полностью отрезанным от цивилизации. Дело в том, что из-за разбитой дороги люди не могут выбраться из населенного пункта. Даже в сухую погоду проехать по дороге нельзя. Те, у кого есть внедорожники, проложили путь через поле, но и его в дожди развозит. Местами колеи достигают метровой глубины. Местное интернет-издание «Парма-Новости» сообщает, что постановление о выделении денег на ремонт дороги краевые власти подписали лишь в конце августа. Но погода не дала начать восстановительные работы. Ситуация с трассой здесь не меняется из года в год. Главный вопрос – когда сделают нормальную проезжую часть – остается открытым.

«Парма-Новости» от 22.09.2017: «По словам главы Юсьвинского района Михаила Евсина, дорога до Тукачево окончательно испортилась после июльского паводка. Всего по данным районной администрации было повреждено 23 объекта. Чиновники подсчитали, что на их восстановление требуется порядка 22 млн рублей. Большую часть средств район запросил у края. Однако добро на выделение денег, по словам Михаила Евсина, дали только 29 августа. Причем дорога до Тукачево будет отремонтирована частично - лишь самый проблемный участок в 3,5 км».