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По уши в грязи: Коми-пермяки стали заложниками бездорожья

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трактор грязь

В Коми-Пермяцком округе несколько деревень остались без транспортного сообщения с остальным миром. Три сотни человек оказались заложниками бездорожья. 

Колеи почти метром высотой - это дорога Тимино-Тукачево. Сюда чуть ли не каждый день по просьбе людей выезжает трактор вытаскивать застрявшие машины.

Дорога окончательно испортилась за нынешнее дождливое лето. В негодность пришел 17-километровый участок, выбраться из посёлка Тукачёво и деревни Бажино не могут более 300 человек.

грязь

УАЗ, как говорят местные жители, король на российских дорогах. Но тукачевская дорога даже ему не по зубам, как минимум туда местные жители выезжают на тракторах. Да и те не всегда могут добраться до места назначения. В случае пожара, сетуют люди, спасатели могут и не доехать. На днях в поселке отключили свет, бригада ехала почти весь день.

До больницы люди доберутся, если смогут договориться. Если найдут машину, которая до соседнего поселка довезет - медики отказываются ехать по бездорожью.

Починить дорогу местные власти вроде бы и хотят, даже деньги выделили на самый проблемный участок - три километра дороги. Правда, к ремонту не приступили - погода не позволяет. Да и понимают, что это не решит проблему.

грязь

На полное восстановление проезда деньги будут выделены только в следующем году. Поэтому люди сейчас надеются только на морозы, которые точно сделают проезд возможным. Между тем, рядом с дорогой образовался водоем, в котором уже поселились утки. А съемочная бригада до Бажино, и тем более Тукачево, добраться так и не смогла - трактор по дороге застрял.

 

Дмитрий Буланов


Опубликовано: 02.10.2017 в 10:45 в рубрике - Новости

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