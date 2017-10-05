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Заткнули за пояс

 пояса

В Коми-Пермяцком краеведческом музее имени П.И. Субботина-Пермяка  выставили уникальные экспонаты Ломоватовской культуры. На выставке представлена коллекция поясных наборов, деталей кожаных поясов, накладок и пряжек, тканые и плетёные пояса из фондов Кудымкарского музея и музея археологии и этнографии Пермского Предуралья. По словам заместителя директора Коми-Пермяцкого краеведческого музея Ларисы Караваевой, почти все представленные на выставке поясные наборы и пряжки были найдены на территории Коми-Пермяцкого округа во время археологических раскопок. Есть экспонаты из других районов Пермского края - Карагайского и Добрянского. Многие уникальные предметы археологических и этнографических коллекций выставлены для обозрения впервые. В числе находок, например, поясной набор из Византии. Ломоватовская культура - это археологическая культура V - IX веков, распространенная на территории Верхнего Прикамья от широты Перми до истоков реки Камы и ее притоков. Название происходит от реки Ломоватовки, по берегам которой в конце XIX века было найдено большое количество вещей, попавших в коллекцию Теплоуховых. Выставка поясов и поясных украшений будет работать в Коми-Пермяцком краеведческом музее до 23 октября.

 


Опубликовано: 05.10.2017 в 14:40 в рубрике - Новости

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