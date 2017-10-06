Коми-пермякам представили уникальную коллекцию поясов

В рамках краевого семинара в Коми-Пермяцком краеведческом музее им. Субботина-Пермяка открылась уникальная выставка поясов и поясных украшений. Экспонаты представляют историческую ценность. Здесь археологи показали коллекции поясных наборов десятого века. Их в 2012 году обнаружила Камская археолого-этнографическая экспедиция.

Краевой семинар в музее начал свою работу с открытия выставки «Надену – ободом сведет». Эти слова взяты из известной загадки о кушаке. В музее имени Субботина-Пермяка впервые экспонируется уникальная коллекция мужских и женских поясов.

Лариса Караваева, зав. отделом научной и методической работы ГКБУК «Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка»: "Выставка представляет поясные украшения, поясные наборы и этнографический пояс из коллекции нашего музея и музея археологии и этнографии Пермского Предуралья Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. В отличие от предметов материальной культуры именно археологические предметы являются источником изучения древней истории. Это особенно актуально для Пермского края".

Объединили археологические и этнографические коллекции и связали их общей поясной тематикой. На суд зрителей представили те экспонаты, которые ранее не выставлялись.

На выставке можно увидеть кушаки, выполненные разными способами и из различных ниток, однотонные и цветные, в коми-пермяцких и других орнаментальных композициях. Археологи показали коллекции поясных наборов десятого века. Их в 2012 году обнаружила Камская археолого-этнографическая экспедиция ПГГУ.

Основные элементы народного костюма можно было увидеть наглядно. Новая выставка соответствовала теме семинара. Археологи и сотрудники музея обсудили уникальность и ценность коллекции, поделились опытом сохранения для будущих потомков историко-культурного наследия народов, проживающих на территории Прикамья, и содержащего археологический и этнографический материал.