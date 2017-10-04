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«Скорая помощь» не проедет

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дорога

В Коми-Пермяцком округе от большой жизни оказались отрезаны сразу несколько сел. Сезон дождей только начался, а дороги развезло так, что по ним не может проехать машина скорой помощи. Как спасают людей в экстремальных условиях?

Пенсионерка Тамара Власова порой ждет скорую помощь по три-четыре часа, несмотря на то, что её деревня находится недалеко от районного центра. Все это из-за того, что дороги нет, медики иногда идут пешком.

Колеи, грязь. Проехать можно только на полноприводном внедорожнике. По словам врачей, в Юсьвинском районе в 12 деревень и поселков в распутицу проезд практически невозможен.

Вячеслав Петров, фельдшер выездной бригады отделения скорой помощи Юсьвинской ЦРБ: "Не далее как 30 сентября с деревни Дмитриево мы с водителем женщину 78 лет с нарушениями мозгового кровообращения мы доносили 200 метров на носилках до машины. Что делать, машину бросаем, идем обслуживать".

А где-то и пешком не дойти. К примеру, до деревни Тукачёво непроезжий 17-километровый участок, там живут триста человек. Чтобы добраться до скорой помощи, люди нанимают тракторы. По бездорожью ехать приходится по 2 часа.

Местные жители уже привыкли к тому, что скорая помощь не может добраться до их деревни, то им самим приходится идти навстречу машине, либо медики пешком идут до дома.

По словам местных чиновников, такая ситуация с бездорожьем в Юсьвинском районе дважды в год, в распутицу. В большинство деревень идут полевые дороги, за которыми практически не следят. Ремонтировать будут только там, где проезд уже невозможен. Это, к примеру, Тукачево, Подволошино, Бажино.

Маргарита Златина, председатель комитета территориального развития администрации Юсьвинского муниципального района: "В первую очередь мы ремонтируем те дороги, которые идет автобусное сообщение, и перевозят учащихся на школьном автобусе, а потом уже дороги до других деревень".

В других населенных пунктах ремонта не будет, так как денег нет. По словам Тамары Власовой, это ежегодная отговорка, ведь проблема не сиюминутная, а повторяется из года в год. А дороги как не было, так, видимо, и не появится. Главное - до заморозков дожить, тогда и проезд до деревни появится.

 

 

 


Опубликовано: 04.10.2017 в 11:17 в рубрике - Новости

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