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← Вести. Кудымкар 11.10.2017

Юсьвинскому депутату грозит 5 лет тюрьмы за смертельное ДТП

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депутат

До 5 лет лишения свободы грозит депутату Земского собрания Юсьвинского района Андрею Быкову. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, что повлекло за собой смерть человека. Следствием установлено, что в декабре прошлого года, двигаясь на личном автомобиле Audi Q7, Быков выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем Рено Логан. В результате 36-летний водитель Рено скончался на месте, еще до приезда скорой помощи. Сам депутат серьёзных травм не получил. Следователи также учли, что данная авария - не единственное смертельное ДТП с участием Андрея Быкова. В 2003 году, будучи депутатом Законодательного собрания Коми-Пермяцкого автономного округа, он насмерть сбил пешехода.

Теймраз Чащин, и.о. руководителя Кудымкарского межрайонного следственного отдела СУ СК по Пермскому краю: "Предъявлено обвинение мужчине 60-летнему жителю Юсьвинского района, являющемуся депутатом. В настоящее время уголовное дело находится на завершающей стадии, собрана доказательная база. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и в последующем направлено в суд для рассмотрения по существу".

 


Опубликовано: 12.10.2017 в 11:41 в рубрике - Новости

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