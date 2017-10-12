Юсьвинскому депутату грозит 5 лет тюрьмы за смертельное ДТП

До 5 лет лишения свободы грозит депутату Земского собрания Юсьвинского района Андрею Быкову. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, что повлекло за собой смерть человека. Следствием установлено, что в декабре прошлого года, двигаясь на личном автомобиле Audi Q7, Быков выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем Рено Логан. В результате 36-летний водитель Рено скончался на месте, еще до приезда скорой помощи. Сам депутат серьёзных травм не получил. Следователи также учли, что данная авария - не единственное смертельное ДТП с участием Андрея Быкова. В 2003 году, будучи депутатом Законодательного собрания Коми-Пермяцкого автономного округа, он насмерть сбил пешехода.

Теймраз Чащин, и.о. руководителя Кудымкарского межрайонного следственного отдела СУ СК по Пермскому краю: "Предъявлено обвинение мужчине 60-летнему жителю Юсьвинского района, являющемуся депутатом. В настоящее время уголовное дело находится на завершающей стадии, собрана доказательная база. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и в последующем направлено в суд для рассмотрения по существу".