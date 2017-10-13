Сколько бюджетных рублей закопали?

В селе Ленинск Кудымкарского района сегодня весь день спорят – сколько песчано-гравийной смеси должно быть в глине. Пока к консенсусу не пришли. Рассудить попросили полицию. Очередная дорожная история с неприятным душком.

Ремонтировали, ремонтировали, а в итоге стало только хуже, оценивает работу дорожников Максим Липатов. На улице Молодёжная обещали насыпать гравий, но вместо него глина. Всего-то надо было отремонтировать 800 метров дороги. Но работы растянулись на два месяца. Возможно, потому что подрядчик всеми силами пытался сэкономить.

Другая дорога находится рядом с селом Ленинск. По словам жителей, подрядчик для ремонта их улицы материалы не покупал, а вывозил отсюда глину вперемешку с гравием. Дорога уже никем не используется. Судя по всему, подрядчик решил, что никто и не заметит пропажу.

Между тем, жители отремонтированной улицы Молодёжной могут заехать сюда только в сухую погоду, в дождь проезд невозможен.

Несмотря на все это, чиновники местной администрации и глава поселения лично акт выполненных работ подписали. Дорогу приняли. Отчитались об освоении полумиллиона бюджетных рублей. Кстати, сам глава Михаил Михалев тоже живет на улице Молодежной. Но соседям от этого не легче. К его дому подъезд есть, к их - нет.

Михаил Михалев, глава Ленинского сельского поселения: "Первый раз завезли глину не глину, там написано, что природный ПГС. Это значит и 20% или 60% в документации не прописано, сколько там должно быть гравия конкретно".

Возможно, глава действительно не знает, а возможно лукавит - ведь стандарт для песчано-гравийной смеси известен и гласит, что предел содержания в нем глины - всего лишь 5 процентов. Впрочем, по заявлению местных жителей, полиция начала проверку и по ее окончанию станет ясно - кто и что закопал на улице Молодежной.