Колобок запел на коми-пермяцком языке

В Министерстве по делам Коми-Пермяцкого округа состоялась презентация аудиокниги русских народных сказок и сказок Пушкина на коми-пермяцком языке.

В малом зале Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа собравшихся знакомят с известными сказками, которые теперь звучат на коми-пермяцком языке. Объединение «Патриот» в этом году приняло участие в конкурсе этнокультурных проектов, проводимых Министерством Коми-Пермяцкого округа, и стал одним из победителей. Теперь они представили свою работу.

Надежда Боталова, руководитель проекта «Оласо да воласо»: "Мы подготовили аудиокнигу «Оласо да воласо». В нее входит 10 сказок на коми-пермяцком языке. Причем это популярные сказки на русском языке. Их перевели в 1937 году, в 1942 году наши основатели коми-пермяцкой литературы Михаил Лихачев. Это очень хорошие переводы текстов. Они долгое время лежали в музее. И вот созрела такая идея – все это превратить в аудиозаписи. Скажем, Колобок запел. В начале проекта этого не должно было быть. Но у нас есть актриса поющая. В результате у нас Колобок поет на коми-пермяцком языке, и это здорово. Этот диск будет распространятся по детским садам и школам округа".

Из девятнадцати представленных проектов эксперты выбрали пять. Идея авторов - создание аудиокниги со сказками «Оласо да воласо» (Жили да были) - учредителей конкурса заинтересовала.

Виталий Баяндин, начальник отдела этнокультурного развития Министерства по делам КПО: "Нас этот проект привлек, прежде всего, своими практическими результатами. Поскольку в результате записаны 10 русских народных и авторских сказок, всем известных сказок, которые прозвучат на коми-пермяцком языке. Особенно привлекло то, что они в переводе наших классиков – Михаила Лихачева, Степана Караваева, Тупицына. Это давнейшие переводы, но они качественные, очень понятные и доступные людям, которые владеют коми-пермяцким языком. В общей сложности на проекты победителей было выделено 400 тысяч рублей. На этот диск – 97 тысяч рублей".

Вместе с авторами проекта над созданием диска со сказами на коми-пермяцком языке работали и артисты Коми-Пермяцкого драматического театра: Александр Федосеев, Мария Ермакова, Марина Рукавицына и Татьяна Савельева. Они озвучили десять сказок.

Татьяна Савельева, артистка Коми-Пермяцкого драматического театра им. М. Горького: "Я читала сказку А.С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» и читала сказку «Маша и медведь» на коми-пермяцком языке. Перевод М.П. Лихачева – классика нашей коми-пермяцкой литературы. Что меня поразило: я сама закончила национальную школу, книги на коми-пермяцком языке мы брали в библиотеке, читали. Но это – «Сказка о мертвой царевне», Пушкина – я такого не помню. Я считаю, что это событие. Поразил язык. Вроде бы он простой, но, тем не менее, он такой емкий, образный и перевод получился. Нынешнему поколению повезло, пусть слушают с удовольствием и изучают коми-пермяцкий язык".

В ближайшее время диск поступит в образовательные учреждения округа. Теперь всем известные русские народные, а также сказки Александра Пушкина можно будет слушать на коми-пермяцком языке. В аудиокнигу вошли такие произведения, как «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане», «Теремок», «Колобок», «Репка», «Мойдодыр» Чуковского и другие.