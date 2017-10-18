Трех полицейских из Кудымкара представили к наградам за спасение людей. Именно они первыми заметили пожар, который случился в одном из частных домов на прошлой неделе. Они успели вывести на улицу трех человек буквально за несколько минут до взрывов газовых баллонов.

Огонь сотрудники полиции заметили издалека, когда патрулировали улицы города. Горел частный дом. Когда стражи правопорядка оказались рядом, огнем была охвачена кровля, деревянная ограда. Выход людям, которые в этот момент были внутри, оказался заблокирован.

Полицейские сообщили о прошествии в экстренные службы, но дожидаться огнеборцев времени не было. Сержанты полиции Владимир Стец, Антон Четин и стажер Павел Епин взялись за спасательную операцию.

Павел Епин, стажер ППС межмуниципального отдела МВД России "Кудымкарский: "Мы обошли дом, разбили окно и начали вытаскивать людей. После того, как вытащили всех, вышли за пределы дома".

Из горящей постройки эвакуировали 63-летнего мужчину и его внуков – 18-летнего юношу и 12-летнюю девочку. Затем сотрудники правопорядка помогли вынести ценные вещи. А буквально через 10 минут в доме прозвучал взрыв.

Благодаря действиям сотрудников полиции никто не пострадал. В доме находилось три газовых баллона, которые во время пожара взорвались, а дом был полностью уничтожен огнем.

Эвакуировать людей успели еще до приезда пожарных. На рабочем месте почет и уважение среди коллег. За спасение людей полицейских ждет награда.

Елена Гилева, специалист направления по связям со СМИ межмуниципального отдела МВД России "Кудымкарский: "Руководством межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский» принимается решение о поощрении сотрудников за грамотные и решительные действия при спасении людей на пожаре".

Сегодня полицейские вновь на рабочем посту. Владимир Стец и Павел Епин на патруле городских улиц. А Антон Четин в составе следственной оперативной группы на задании в Кудымкарском районе.