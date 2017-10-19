Коми-Пермяцкий театр привез в Пермь «Медвежью няньку»

Традиционно в третью неделю октября в финно-угорских регионах России, а также в Финляндии, Венгрии и Эстонии проходят праздничные мероприятия, посвященные Дням родственных финно-угорских народов. В Перми таким центром событий стал Дом народного творчества «Губерния». Программа Дня была насыщенной: спектакли, творческие встречи, выставки, публичные лекции и, конечно, дегустация национальных блюд.

А еще в программе презентация национальных игр, песен и сказок. Одним из самых зрелищных стал спектакль Коми-Пермяцкого драматического театра из “Медвежья нянька”. Спектакль интерактивный, артисты учили зрителя коми-пермяцким словам. Вход свободный, возрастных ограничений нет.

Завершил праздник мастер-шоу по приготовлению блюд традиционной кухни с их дегустацией. В России, где проживает основное число финно-угров, это мордва, ханты, чуваши, манси и другие, День финно-угорских народов отмечают с 1992 года.