Сотни домов Кудымкара остались без воды
Утром в Кудымкаре неожиданно пропала вода. Обезвоженными оказались сотни домов. Водопровод по последним данным здесь ни при чем. Авария произошла на электросетях.
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Утром в Кудымкаре неожиданно пропала вода. Обезвоженными оказались сотни домов. Водопровод по последним данным здесь ни при чем. Авария произошла на электросетях.
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Сотни домов Кудымкара остались без воды
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