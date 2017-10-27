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Сотни домов Кудымкара остались без воды

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вода

Утром в Кудымкаре неожиданно пропала вода. Обезвоженными оказались сотни домов. Водопровод по последним данным здесь ни при чем. Авария произошла на электросетях. 


Опубликовано: 27.10.2017 в 15:17 в рубрике - Новости

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