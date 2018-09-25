«Виль шы»: коми-пермяцкие песни на новый лад
В Кудымкаре завершился Этномузыкальный проект "Виль шы". Творческий эксперимент по соединению коми-пермяцкого фольклора с этническими традициями других народов мира.
Этномузыкальный проект перекладывает старые коми-пермяцкие песни на новый лад. Недавно прошли мастер-классы, где участники проекта познакомили зрителей с различными музыкальными инструментами.
Состоялась презентации диска плодотворной работы. Зрителям было представлено несколько новых песен.
В проекте "Виль Шы" (Новый звук) в основном участвовала молодежь. Они считают, что данный проект помогает развивать коми-пермяцкую культуру, услышать национальную музыку в новом звучании и сохраняет эстетику коми-пермяцкого языка.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Доверяй, да проверяй
Как коми-пермяки красили одежду ягодами
Вести Кудымкар 21.08.2018
Вести Кудымкар 20.09.2018
Ремонт дорог по-кудымкарски
Вести Кудымкар 19.09.2018
В Кудымкаре чудо-машина углубит искусственное русло Иньвы
Вести Кудымкар 18.09.2018
Вести Кудымкар 17.09.2018
Большой дороге – большой фестиваль
Добавить комментарий: