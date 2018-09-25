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«Виль шы»: коми-пермяцкие песни на новый лад

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Виль Шы

В Кудымкаре завершился Этномузыкальный проект "Виль шы". Творческий эксперимент по соединению коми-пермяцкого фольклора с этническими традициями других народов мира.

Этномузыкальный проект перекладывает старые коми-пермяцкие песни на новый лад. Недавно прошли мастер-классы, где участники проекта познакомили зрителей с различными музыкальными инструментами.

Состоялась презентации диска плодотворной работы. Зрителям было представлено несколько новых песен.

В проекте "Виль Шы" (Новый звук) в основном участвовала молодежь. Они считают, что данный проект помогает развивать коми-пермяцкую культуру, услышать национальную музыку в новом звучании и сохраняет эстетику коми-пермяцкого языка.

 

 

 


Опубликовано: 25.09.2018 в 16:54 в рубрике - Новости

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