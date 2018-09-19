В Кудымкаре чудо-машина углубит искусственное русло Иньвы

В Кудымкаре начала работу чудо-машина, созданная финскими инженерами, и до сих пор работавшая в Санкт-Петербурге. А в столице Коми-Пермяцкого округа она будет углублять искусственное русло реки Иньвы. Его выкопали и наполнили водой еще в прошлом году. Но, видимо, не достигли нужной глубины, раз теперь пришлось вызывать такую специфическую технику.

В Кудымкаре до середины октября должны углубить русла сразу двух рек, и тем самым завершить противопаводковые мероприятия. Но если в речке Олыч с задачей справляется обычный экскаватор, то для работ на новом спрямленном русле Иньвы пришлось вызывать невиданную в этих краях технику. К чему такие сложности?

Более полутора тысяч кубов донных отложений в сутки способна выкачать эта машина.

Франц Уездовский, представитель подрядчика: "Многофункциональный земснаряд. Самоходная амфибия, которая ходит по реке и с помощью насоса производится дноуглубление".

Новое русло для кудымкарской реки Иньва вырыли еще в прошлом году. Его главное назначение - отводить воду во время паводков в сторону от жилых массивов. О том, что инженерная задумка еще не воплощена в жизнь, красноречиво говорит и эта машина и, конечно, местные жители.

Иван Гро, житель микрорайона Юрино, г Кудымкара: "Прочистили, средства сунули. А главные вопросы не решили. При большой воде".

Иван Гро - один из инициативной группы, кто минувшей весной забил тревогу - задумка властей проблему паводка не решит. Выкопанное русло курица в брод перейдет, заявили люди, и в доказательство сами полезли в ледяную воду.

Николай Баяндин: "Это русло не соответствует параметрам, которые заложены в проекте. Чревато, что мы поплывем весной. Новое русло не будет справляться с потоком воды".

И вот, похоже, к мнению отважных жителей прислушались.

Виктор Рычков, глава Коми-Пермяцкого округа - министр Пермского края: "В ходе гидромеханизированных работ должен очистить русло реки Иньва и вынуть более 42 тысяч кубометров донных отложений".

Кстати, дноуглубление - это одна из завершающих стадий спрямления русла Иньвы. Его природная траектория настолько извилиста, что во время весеннего ледохода постоянно образуются заторы. А из-за них река разливается на всю округу. Кроме Иньвы экскватор должен спрямить и углубить реку Олыч. Все работы необходимо закончить до 15 октября

Принцип работы дноуглубительной машины это разрывание дна. После выкачивание по трубам ила, гравия, глины в старое русло реки.

Результат работы люди смогут оценить в следующем году во время паводка. Как заверяют рабочие, русло должно минимизировать риск затопления и, конечно, не допустить повторения ситуации 2016 года. Тогда Иньва вышла из берегов и затопила 452 дома, в которых живут 1400 человек.