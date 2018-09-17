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Большой дороге – большой фестиваль

фестиваль

В субботу в селе Коса Коми-Пермяцкого округа прошел межмуниципальный фестиваль исторических мест "Ыджыт туй". Традиционно в период "Бабьего лета" с. Коса приглашает гостей на большой исторический праздник, гости которого могут воочию познакомиться с ремеслами традиционного бытования народа, живущего на Косинской земле, посетить ярмарочные развалы и семейные лавки, поучаствовать в молодецких состязаниях и забавах, познакомиться с творчеством самодеятельных коллективов Пермского края и Косинского района. В переводе с коми-пермяцкого языка "Ыджыт туй" значит "большая дорога". "Большой дорогой" называют Московско-Сибирский тракт, который с конца XVI века и до конца XVIII века пролегал через селения Косинского района. Большой тракт оказал заметное влияние на развитие селений, через которые он проходил. В местах рек прокладывались мосты, стелились гати, в селениях содержались почтовые станции и обустраивались постоялые дворы. В наше время исторический тракт является самым протяженным и длительным культурным ландшафтом. Так как на его пути до сих пор возрождаются и строятся храмы, создаются музеи, оборудуются гостевые дворы, устраиваются "торжища". 


Опубликовано: 17.09.2018 в 17:06 в рубрике - Новости

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