К мистическому камню Ен Из проложат туристический маршрут

В селе Ошиб в Кудымкарском районе начали облагораживать новое место отдыха. Расположится оно в лесу возле огромного камня, врастающего в землю. Версию, что это кусок метеорита, ученые не подтверждают, но все местные жители верят, что валун имеет мистическое происхождение и может творить чудеса.

Максим Мехоношин, ученик 6 класса Ошибской школы, рассказывает: "Вокруг камня в метрах 20-30 нет ни одного съедобного гриба".

А кроме того, не растут ягоды, хотя в округе их много. Аномалии рядом с огромным камнем школьник Максим заметил давно. Он один из немногих знает путь к культовому месту.

Максим Мехоношин, ученик 6 класса, Ошибской школы: "Камень называют Ен Из, а по-русски - божий камень".

Камень находится в лесу, в трех километрах от села Ошиб. Назвали божественным, так как предполагали, что он неземного происхождения, возможно, осколок метеорита. Однако экспертиза показала обратное, но вот размеры его не совсем обычны. Понять, насколько он уходит глубоко в землю, не смогли даже во время раскопок.

Еще несколько лет назад, вспоминают местные жители, этот камень можно было видеть издалека. Однако после неудачной попытки его откопать, он стал проваливаться в землю. И теперь его уже может найти не каждый.

Еще несколько десятков лет назад практически каждый житель знал к нему дорогу. Считали, что камень послан коми-пермяцким богом - Еном.

Иван Боталов, краевед: "Пермяки этот камень почитали как святой, как посланник. Там были поминки, там встречались молодые люди, там может быть даже просили помощь у нашего бога Ена".

Со временем обряды угасли. А вот вера в то, что камень обладает мистической силой осталась. Сельская учительница Людмила Бабикова считает, что он оказывает влияние на состояние человека.

Людмила Бабикова, учительница географии Ошибской школы: "Там были случаи, когда люди теряли сознание в районе этого камня, свечение было видно в этом месте".

Возродить старинные обычаи и вновь проложить тропу к культовому месту решили в этом году. Здесь установят скамейки и облагородят территорию.

Леонид Петров, глава Ошибского сельского поселения: "Восстановим этот, так скажем, некий памятник и сделаем из него туристический маршрут".

Кроме того, планируется укрепить земельный участок, чтобы камень полностью не ушел под землю. Ведь на данный момент видна совсем малая его часть, а еще несколько лет назад он возвышался на два метра.