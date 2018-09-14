Яндекс.Метрика

На главную - Новости

← К мистическому камню Ен Из проложат туристический маршрут

Вести Кудымкар 14.09.2018

Смотреть

Кудымкар

Выпуск 14 сентября 2018 г. События и факты, политика и экономика, социальная сфера и новости культуры. Все это ежедневно по будням в информационной программе «Вести Кудымкар».

Тöдчана юöррез и отирлöн олан, важ годдэзся традицияэз и öння кадся моггез. Быдöс эта быд лун öтiк и сiя жö кадö чужан кыв вылын «Вести Кудымкар» программаын.


Опубликовано: 14.09.2018 в 17:22 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

К мистическому камню Ен Из проложат туристический маршрут

Вести Кудымкар 13.09.2018

Коми-Пермяцкий драматический театр открыл новый сезон премьерой

Осторожно: Труднодоступная медицина

Вести Кудымкар 12.09.2018

Вести Кудымкар 11.09.2018

Вести Кудымкар 10.09.2018

Ай да рыжик!

ДТП на «встречке»

Вести Кудымкар 07.09.2018


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← К мистическому камню Ен Из проложат туристический маршрут

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2018. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru