Коми-Пермяцкий драматический театр открыл новый сезон премьерой

Коми-Пермяцкий драматический театр им. Горького в Кудымкаре открывает новый театральный сезон. О новом спектакле, а также о ближайших планах театра рассказал директор Коми-пермяцкого драматического театра Анатолий Четин.

Анатолий Четин, директор Коми-пермяцкого драматического театра: "Скоро нам будет уже 90, мы уже большие. В феврале месяце исполнится 5 лет, как мы открыли новую сцену, новый театр после реконструкции. В нашем здании прекрасные условия для работы коллектива, для работы артистов всех цехов, для приема зрителей. Очень чисто, комфортно, уютно. Современная свето-звуковая аппаратура. Мы открываемся традиционно премьерой в очередной сезон. Спектакль на коми-пермяцком и русском языках "Потерял слепой дуду" по повести Григоренко, перевел повесть наш актер, заслуженный артист России Анатоли Радостев, Поставила спектакль и сделала сценировку Анна-Ксения Вишневская. Это Ханты-Мансийский округ. Художник постановщик Денис Сафонов, Москва. Спектакль серьезный, в двух актах с синхронным переводом. Через неделю 23- 27 сентября уже уезжаем в город Владимир на 5-й Всероссийский театральный фестиваль. На сцене Владимирского академического драматического театра мы играем спектакль 25 сентября по пьесе Володина. В октябре у нас премьера на малой сцене по повести Александра Пушкина "Метель". Будет премьера в этом году. Дальше у нас планируется Первый межнациональный театральный фестиваль сообщения. Это будет 15, 21октября на нашей сцене, будут работать в течение недели 6 театров Пермского края, и будет гостевой спектакль из Серовского театра драмы им. Чехова. Мы очень надеемся и верим, наш фестиваль поддержал наш учредитель министерства культуры Пермского края, что он будет ежегодным. Там будут участвовать не только наши театры Пермского края, но и РФ, национальные театры".

-Поскольку мы говорим о новом сезоне, есть ли какие-то изменения в труппе или пополнения?

Анатолий Четин, директор Коми-пермяцкого драматического театра: "Да, мы приняли с нового сезона трех выпускников пермского института культуры, курс Виктора Ильина. Это Алексей Иващенко, Ярослава Ульянова и Сергей Лизнёв".



